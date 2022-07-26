Россиянин признался в убийстве приютившего его мужчины из-за неуплаты коммуналки

В Югре мужчина признался в убийстве приютившего его знакомого из-за неуплаты коммуналки

В Юре 50-летний житель Октябрьского района признался в убийстве знакомого из-за неуплаты коммунальных услуг. Об этом во вторник, 26 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, мужчина проживал в поселке Приобье у приятеля, который временно приютил его. 23 июля 2022 года нетрезвый фигурант разозлился из-за того, что владелец квартиры не работает и не оплачивает долги по ЖКХ. После этого подозреваемый достал нож и ударил им знакомого в грудь, от полученной травмы тот скончался на месте.

После убийства мужчина рассказал обо всем соседу, который вызвал скорую и полицию. В отношении россиянина возбудили уголовное дело. В настоящее время сотрудники СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего.

14 июня сообщалось, что в Вологде россиянин убил знакомого после телефонной ссоры