Россиянин убил знакомого после телефонной ссоры

Жителя Вологды осудят за убийство знакомого после телефонной ссоры в новогоднюю ночь

В Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 32-летнего знакомого. Об этом во вторник, 14 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в новогоднюю ночь 2021 года приятели созвонились по телефону, в ходе беседы между ними возникла ссора. Мужчины договорились о встрече для выяснения разногласий во дворе домов на улице Возрождения. Обвиняемый взял с собой нож и, встретив знакомого, нанес ему удар в грудь, после чего вернулся домой. Прохожие вызвали пострадавшему скорую помощь, однако он скончался в больнице.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, по ходатайству следствия он был арестован судом. Житель Вологды уже был судим ранее за преступления против личности.