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В США указали на провал Байдена в энергетической войне

American Thinker: Путин обвел Байдена вокруг пальца в энергетической войне
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президента США Джо Байдена обвели вокруг пальца в энергетической войне, считает обозреватель American Thinker Томас Лифсон. По его мнению, человеком, который сумел обставить главу государства, стал российский лидер Владимир Путин.

Наложив эмбарго на покупку российской нефти, западные страны спровоцировали повышение стоимости ресурса, создав дефицит. Действия Брюсселя и Вашингтона продемонстрировали бессмысленность санкций, так как нефть из России не скапливается в хранилищах, а продается в Саудовскую Аравию по цене, гораздо более высокой чем до введения санкций.

При этом Эр-Рияд покупает сырье у Москвы для производства электроэнергии, а собственно добытый ресурс экспортирует западным странам по еще боле завышенной цене. Лифсон подчеркнул, что Россия выходит победителем в данной ситуации и изящно обходит санкции, в то время как для США и Европы эта топливная война обернулась провалом.

«Санкции на самом деле контрпродуктивны и глупы, как и многие внешнеполитические инициативы Байдена», — заключил колумнист.

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Варвара Кошечкина
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