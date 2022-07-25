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В США заявили о попавшем в стратегическую ловушку Путина Западе

TAC: западные страны угодили в стратегическую ловушку Путина на Украине

Фото: Nariman El-Mofty / Global Look Press

Западные страны угодили в стратегическую ловушку президента России Владимира Путина на Украине, вступив в финансовое и энергетическое противостояние с Москвой. Об этом заявил старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследований Александр Марковский в статье для The American Thinker (TAC).

Он обратил внимание на то, что страны «Группы семи» (G7) согласились ввести седьмой пакет антироссийских санкций, потому что не знали, что еще можно сделать. Таким образом, они «насмехались» над Путиным, вместо того, чтобы лучше оценить реальную уязвимость Запада. Таким образом они попали в ловушку.

По словам эксперта, логика России в происходящем носит стратегический характер. В частности, у страны теперь огромный профицит бюджета из-за высоких цен на энергоносители и сырье. Также, заявил он, Москва уверена, что время на ее стороне. В пользу этого говорит и то, что она контролирует большую часть поставок газа, так что вся европейская экономика окажется на грани краха, если Россия прекратит поставки. «Конфликт для нее [России] — гигантская воронка для Запада, куда утекают его военные и экономические ресурсы», — отметил Марковский.

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Автор статьи заключил, что Запад выступает помощником России в собственном уничтожении.

Ранее The Washington Post отмечала, что западная эйфория по поводу того, что специальная военная операция России закончится победой вооруженных сил Украины, постепенно исчезает. В материале говорилось, что Россия адаптирует свою тактику, восстанавливает темп и утверждает подавляющую огневую мощь.

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Алина Гончарова
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