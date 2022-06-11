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В США заявили о потере веры в победу ВСУ

TWP: Запад больше не верит в победу ВСУ в спецоперации на Украине

Фото: Reuters

Западная эйфория по поводу того, что специальная военная операция России закончится победой вооруженных сил Украины (ВСУ), постепенно исчезает. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Эйфория исчезает по мере того, как Россия адаптирует свою тактику, восстанавливает темп и утверждает свою подавляющую огневую мощь против отлично снаряженных украинских сил», — отметили западные журналисты.

По словам автора материала, становится очевидным тот факт, что «отбросить» российские вооруженные силы (ВС) вряд ли удастся, так как их мощь слишком велика, а боевой потенциал не израсходован даже наполовину.

С самого начала ожидалось фиаско России на Украине, однако ее большая военная мощь в результате позволила перенаправить траекторию боевых действий. «У русских больше ресурсов, они никуда не торопятся. Поэтому поводов для оптимизма значительно поубавилось», — заключил автор статьи.

Ранее итальянский журналист Марко Травальо заявил, что Россия одерживает победу над вооруженными силами Украины (ВСУ) в ходе боевых действий, несмотря на противоположные сообщения западных СМИ. Вместе с тем он раскритиковал публикации, в которых распространяют ложную информацию о российской армии.

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Сергей Истомин
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