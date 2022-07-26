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В Европе началась паника из-за поставок российского газа

Express: в Европе началась паника после заявления «Газпрома» о снижении поставок газа

Фото: Patrick Pleul/ Globallookpress.com

В Европе началась паника из-за снижения поставок российского газа до 33 миллионов кубических метров в сутки по «Северному потоку», о котором заявил «Газпром». Об этом рассказал обозреватель британской газеты Express Джейкоб Пол.

В статье отмечается, что на ситуацию сразу же обратили внимание министры энергетики стран Европейского союза (ЕС). Главы энергетических ведомств проведут экстренное заседание в Брюсселе по этому вопросу, они обсудят чрезвычайный план по экономии газа.

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В материале также говорится, что именно такого развития событий опасалась Еврокомиссия, поскольку Евросоюз импортирует 40 процентов газа из России.

«И пока большая часть ЕС чувствует последствия газового давления, из-за которого энергетический кризис начинает выходить из-под контроля, показывая российскую власть над поставками в Европу, блок старается изо всех сил избежать кошмарного сценария на зиму», — резюмировал автор статьи.

Ранее стало известно, что цены на газ в Европе взлетели после заявления «Газпрома» об остановке еще одного двигателя на станции «Портовая». Теперь суточная пропускная способность станции составит до 33 миллионов кубометров в сутки — по сравнению с нынешними 67 миллионами кубометров и стандартными 167 миллионами кубометров, идущими по «Северному потоку».

Об остановке первой турбины российский гигант объявил еще в середине июня, заявив, что не смог вернуть оборудование компании Siemens из ремонта в Канаде из-за санкций.

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Марина Совина
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