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Поперечный отреагировал на проверку его постов полицией

Блогер Данила Поперечный заявил, что не дискредитировал российские Вооруженные силы

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Популярный российский блогер и стендап-комик Данила Поперечный отреагировал на сообщение о том, что полиция начала в отношении него проверку из-за постов о спецоперации на Украине в социальной сети Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Соответствующий комментарий был опубликован в сторис его Instagram-аккаунта.

«Со мной уже пытаются связаться все кому не лень. Я никакие комментарии эксклюзивные не даю. (...) Я не дискредитировал Вооруженные силы Российской Федерации никоим образом и свято в это верю», — заявил Поперечный.

Блогер добавил, что сейчас находится в России.

О том, что полиция начала проверку в отношении Поперечного из-за его публикаций о спецоперации на Украине, стало известно ранее 26 июля. Уточнялось, что заявление с просьбой проверить блогера поступило в ОВД по Ярославскому району Москвы от гражданина по фамилии Васильев. Он пожаловался, что комик в своем блоге негативно высказывался о действиях российской армии на Украине. Также Telegram-канал SHOT написал, что местонахождение блогера неизвестно.

В марте Поперечный сообщил об отъезде из России. Как объяснил блогер, он покинул страну, потому что боится за свою жизнь. При этом он заверил, что скоро вернется в Россию. В апреле комик выпустил на своем YouTube-канале ролик, в котором рассказал, что снова находится в России. Он добавил, что не планирует эмигрировать из страны.

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Олег Давыдов
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