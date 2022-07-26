Эрдоган рассказал о предложении Путина производить Bayraktar в России

Президент Турции Эрдоган заявил, что Путин предложил производить Bayraktar в России

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Тегеране предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану производить беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar в России. Об этом сообщает CNN Turk.

«Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar. Он предложил создать завод в России, как это было также сделано недавно в ОАЭ», — заявил Эрдоган.

19 июля украинское правительство разрешило производство турецких Bayraktar на своей территории. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что кабмин республики направит в Верховную Раду проект о ратификации соглашения.

Тогда же сообщалось, что турецкая авиастроительная компания Baykar Makina никогда не поставляла свои боевые беспилотники России и впредь не собирается. Эта компания уже передавала несколько беспилотников Киеву на безвозмездной основе.

Ударные БПЛА Bayraktar TB2 применяются украинскими военными против подразделений российской армии и сил Донецкой и Луганской народных республик, участвующих в спецоперации на территории Украины.