Кандидат на пост премьера Британии Риши Сунак выступил против референдума в Шотландии

Кандидат на пост премьер-министра Британии Риши Сунак оценил идею проведения референдума о независимости Шотландии и выступил против данной инициативы. Об этом сообщает Daily Mail.

«Еще один референдум — это худший приоритет в худший из возможных моментов. Шотландская национальная партия неправа в том, что пытается разделить страну, когда нам нужно сплотиться», — сказал он.

Ранее бывший премьер Великобритании Борис Джонсон отклонил просьбу Шотландии о голосовании за независимость. Он обосновал отказ «беспрецедентными проблемами внутри страны и за рубежом».

28 июня первый министр Шотландии и глава Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен предложила провести второй референдум о выходе региона из состава Соединенного Королевства 19 октября 2023 года. Во время выступления в региональном парламенте в Эдинбурге она уточнила, что вопрос будет вынесен на рассмотрение в Верховный суд Великобритании.