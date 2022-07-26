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Сунак оценил идею проведения референдума о независимости Шотландии

Кандидат на пост премьера Британии Риши Сунак выступил против референдума в Шотландии

Фото: Jacob King / Reuters

Кандидат на пост премьер-министра Британии Риши Сунак оценил идею проведения референдума о независимости Шотландии и выступил против данной инициативы. Об этом сообщает Daily Mail.

«Еще один референдум — это худший приоритет в худший из возможных моментов. Шотландская национальная партия неправа в том, что пытается разделить страну, когда нам нужно сплотиться», — сказал он.

Ранее бывший премьер Великобритании Борис Джонсон отклонил просьбу Шотландии о голосовании за независимость. Он обосновал отказ «беспрецедентными проблемами внутри страны и за рубежом».

28 июня первый министр Шотландии и глава Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен предложила провести второй референдум о выходе региона из состава Соединенного Королевства 19 октября 2023 года. Во время выступления в региональном парламенте в Эдинбурге она уточнила, что вопрос будет вынесен на рассмотрение в Верховный суд Великобритании.

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Анжелика Бережная
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