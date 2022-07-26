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В России предсказали половине Европы погружение в сумеречную зону

Сенатор Пушков предсказал, что к зиме пол-Европы погрузится в сумеречную зону
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале предсказал, что к зиме половина Европы погрузится в сумеречную зону.

Таким образом он прокомментировал решение президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера прекратить подсвечивать его резиденцию — дворец Бельвю — для того, чтобы подать гражданам ФРГ пример экономии энергии.

«К зиме, полагаю, пол-Европы погрузится в сумеречную зону. Цена идеологического рвения и иррациональной политики. А всего-то надо было - предоставить России гарантии безопасности», — заявил сенатор.

Целый ряд европейских стран готовится к временным отключениям электричества и перебоям во время наступающей зимы после того, как в связи со спецоперацией России на Украине ряд стран ЕС решились ввести санкции против российских энергоресурсов.

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Марина Совина
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