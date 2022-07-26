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В ЛНР рассказали об оставленных ВСУ минах и растяжках на Углегорской ТЭС

В НМ ЛНР рассказали о минах и растяжках, оставленных ВСУ на территории Углегорской ТЭС

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили множество мин и растяжек на территории Углегорской теплоэлектростанции (ТЭС) перед отходом. Об этом рассказал подполковник Народной милиции (НМ) Луганской Народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Марочко подчеркнул, что территория предприятия будет тщательно обследована и разминирована.

Ранее официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что Народная милиция ЛНР взяла под контроль Углегорскую ТЭС, расположенную в городе Светлодарске. В настоящее время происходит зачистка территории предприятия от украинских силовиков.

Город Светлодарск, где находится предприятие, был взят под контроль союзных сил 24 мая.

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Алевтина Запольская
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