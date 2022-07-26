Российский футболист рассказал об отношении к нему в Европе

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин заявил, что россиянам в Европе непросто

Российский вратарь норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин рассказал об отношении к себе в Европе. Его слова приводит The Belfast Telegraph.

27-летний голкипер отметил, что российским спортсменам сейчас непросто выступать за рубежом. «Ситуация очень сложная, и за ней очень больно наблюдать каждый день. Я очень надеюсь, что все это закончится в ближайшем будущем», — заявил он.

Хайкин рассказал о желании дебютировать в составе сборной России, несмотря на отстранение отечественных команд от участия в международных соревнованиях. «Это было бы фантастическим опытом», — добавил футболист.

Хайкин — уроженец Израиля. С 1997 года его семья жила в России. В 2003 году в отношении отца Хайкина было возбуждено уголовное дело, что побудило последнего перевезти родных в Великобританию. У Хайкина три гражданства: израильское, российское и британское.