National Interest: антироссийские санкции сильнее вредят самому Западу, чем Москве

Антироссийские санкции наносят более значительный ущерб самому Западу, в то время как российская экономика демонстрирует рекордные показатели, заявил эксперт американского аналитического центра «Независимый институт» Альваро Варгас Льоса (Alvaro Vargas Llosa), пишет The National Interest.

Он напомнил: лидеры западных государств постоянно говорят, что «самые жесткие экономические ограничения в истории» нанесут вред Москве, «истощат ресурсы военной машины России», но этого не произошло.

Альваро Варгас Льоса обратил внимание на то, что профицит текущего счета платежного баланса России во втором квартале 2022 года, по оценкам Центробанка, вырос до рекордных 70,1 миллиарда долларов. «Рубль тоже продемонстрировал удивительную устойчивость, заняв в рейтингах место самой сильно укрепившейся валюты в 2022 году», — отметил он.

Эксперт сообщил, что это вызвано в том числе высокими ценами на сырьевые товары, и тем, что Россия имеет возможность экспортировать нефть, газ, зерно и золото в разные страны. «Экономическая картина в государствах, которые вводят санкции против России, не такая радужная», — подчеркнул он. Европа не может покрыть свои потребности с сфере энергетики и столкнулась с инфляцией.

Ранее экс-депутат Бундестага, бывший член Европарламента от ФРГ Фабио де Маси (Fabio de Masi) заявил о вреде санкций, введенных против России на фоне ее спецоперации на Украине. Он отметил, что «Германию трясет, скоро и мы можем замерзнуть».