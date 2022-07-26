Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Американский аналитик сообщил о вреде антироссийских санкций для Запада

National Interest: антироссийские санкции сильнее вредят самому Западу, чем Москве

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Антироссийские санкции наносят более значительный ущерб самому Западу, в то время как российская экономика демонстрирует рекордные показатели, заявил эксперт американского аналитического центра «Независимый институт» Альваро Варгас Льоса (Alvaro Vargas Llosa), пишет The National Interest.

Он напомнил: лидеры западных государств постоянно говорят, что «самые жесткие экономические ограничения в истории» нанесут вред Москве, «истощат ресурсы военной машины России», но этого не произошло.

Альваро Варгас Льоса обратил внимание на то, что профицит текущего счета платежного баланса России во втором квартале 2022 года, по оценкам Центробанка, вырос до рекордных 70,1 миллиарда долларов. «Рубль тоже продемонстрировал удивительную устойчивость, заняв в рейтингах место самой сильно укрепившейся валюты в 2022 году», — отметил он.

Материалы по теме:
Оказался вдруг. Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
Оказался вдруг.Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
23 июня 2022
«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
«Это исторический вызов»Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
9 июля 2022

Эксперт сообщил, что это вызвано в том числе высокими ценами на сырьевые товары, и тем, что Россия имеет возможность экспортировать нефть, газ, зерно и золото в разные страны. «Экономическая картина в государствах, которые вводят санкции против России, не такая радужная», — подчеркнул он. Европа не может покрыть свои потребности с сфере энергетики и столкнулась с инфляцией.

Ранее экс-депутат Бундестага, бывший член Европарламента от ФРГ Фабио де Маси (Fabio de Masi) заявил о вреде санкций, введенных против России на фоне ее спецоперации на Украине. Он отметил, что «Германию трясет, скоро и мы можем замерзнуть».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Европейские страны запаниковали из-за снижения поставок российского газа
Девушка получила странный заказ в «Макдоналдсе» и рассмешила пользователей
Американский аналитик сообщил о вреде антироссийских санкций для Запада
Москва допустила прекращение выдачи шенгенских виз для россиян
Россиянка слетала на другой конец света и назвала цены на отдых копеечными
В США предсказали усугубление энергетического кризиса во всем мире
Жителей Подмосковья предупредили о нашествии ядовитых грибов
Назван способ отличить новый штамм коронавируса от простуды
Рыбак разбогател благодаря редкому улову
Посольство ответило на заявления Госдепа об изоляции России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.