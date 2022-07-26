Ошибочно сообщившего о смерти Жириновского сенатора не делегировали в Совфед

Ошибочно сообщившего о смерти Жириновского сенатора Пронюшкина не делегируют в Совфед

Сенатор Александр Пронюшкин, который ошибочно сообщил о смерти председателя ЛДПР Владимира Жириновского, не будет делегирован в Совет Федерации России в сентябре после выборов главы Владимирской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в верхней палате парламента.

По информации источника, Пронюшкина нет в тройке сенаторов, предложенных врио губернатора региона Александром Авдеевым.

Как рассказали в избирательной комиссии области, Авдеев сдал документы на регистрацию в качестве кандидата в губернаторы Владимирской области. Выборы главы региона пройдут в период с 9 по 11 сентября.

В марте Telegram-канал Mash сообщил, что Жириновский скончался после того, как провел сутки в коме. Пронюшкин сначала подтвердил информацию, а позже удалил публикацию. Смерть политика опровергли спикер Госдумы Вячеслав Володин и представители самой партии.

Позднее сообщивший о смерти Жириновского сенатор записал видеообращение и попросил прощения.