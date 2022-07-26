Девушка побрилась налысо назло мужу

Reddit: Девушка побрилась налысо после того, как ее муж запретил ей коротко стричься

25-летняя девушка сбрила все волосы на голове назло мужу, который запретил ей коротко стричься. Об этом она рассказала в посте на сайте Reddit.

По ее словам, у нее очень густые волосы, поэтому за ними довольно тяжело ухаживать. Обычно девушка отращивает волосы до плеч, но этим летом решила подстричься еще короче. Муж оказался против. Он заявил, что имеет право выбирать ее прическу, поскольку ему придется все время на нее смотреть. Девушка ответила, что это ее волосы, и она может делать с ними все, что захочет.

Муж не слушал и продолжал настаивать на длинных волосах. В итоге девушка настолько устала от его упреков, что решила побриться налысо. Когда она вернулась домой без волос, муж выглядел расстроенным и не разговаривал с ней до вечера. Перед сном он сказал жене, что ей стоило принять во внимание его мнение и не стричь волосы импульсивно.

Посетители сабреддита AmItheAsshole («Не сволочь ли я?»), на котором люди рассказывают про различные конфликты, чтобы узнать, кто в них был прав, поддержали девушку. Она призналась, что несмотря на то, что побриться налысо было импульсивным решением, ей нравится ее новая стрижка.

Позднее девушка рассказала, что обсудила ситуацию с мужем и помирилась с ним. Теперь мужчина называет девушку своим маленьким «солдатом Джейн», намекая на героиню одноименного фильма о женщине-солдате с короткой стрижкой. Пользовательница считает это милым, потому что действительно служит в армии.

Ранее сообщалось, что пользовательница Reddit сбрила монобровь маленькой дочери, чем разозлила мужа. Несмотря на протест мужчины, его жена решила, что будет продолжать делать эту процедуру, пока девочка не вырастет.