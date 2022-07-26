Шлеменко рассказал о случаях обмана с гонораром за бои

Александр Шлеменко рассказал, что в его карьере были случаи обмана с гонораром за бои

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко рассказал о случаях обмана с гонораром за поединки. Его слова приводит РБК.

«Были случаи в начале карьеры, когда меня и моего менеджера кидали», — заявил он. Шлеменко добавил, что иногда ему недоплачивали или сумма отличалась от обещанной.

12 мая стало известно, что Шлеменко подписал контракт на бой с Магомедом Исмаиловым в промоушене Russian Cagefighting Championship (RCC). Встреча была запланирована на 26 августа. Однако организаторы были вынуждены перенести поединок на декабрь из-за травмы Исмаилова.

37-летний Шлеменко выступает в MMA с 2004 года. На его счету 61 победа при 13 поражениях. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.