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Спорт

Шлеменко рассказал о случаях обмана с гонораром за бои

Александр Шлеменко рассказал, что в его карьере были случаи обмана с гонораром за бои
Александр Шлеменко

Александр Шлеменко. Фото: Williams Paul / Icon Sportswire / imago sportfotodienst / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко рассказал о случаях обмана с гонораром за поединки. Его слова приводит РБК.

«Были случаи в начале карьеры, когда меня и моего менеджера кидали», — заявил он. Шлеменко добавил, что иногда ему недоплачивали или сумма отличалась от обещанной.

12 мая стало известно, что Шлеменко подписал контракт на бой с Магомедом Исмаиловым в промоушене Russian Cagefighting Championship (RCC). Встреча была запланирована на 26 августа. Однако организаторы были вынуждены перенести поединок на декабрь из-за травмы Исмаилова.

37-летний Шлеменко выступает в MMA с 2004 года. На его счету 61 победа при 13 поражениях. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Дарья Коршунова
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