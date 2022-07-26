Американский наемник сравнил контрнаступление ВСУ на Херсон со штурмом Фаллуджи

Наемник Мальдонадо: наступление на Херсон сравнимо со штурмом иракского Эль-Фаллуджи

Бывший морской пехотинец, американский наемник Майкл Мальдонадо, который участвует в боевых действиях на украинской стороне, сравнил анонсируемое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсон со штурмом иракского города Эль-Фаллуджа. Его слова приводит The New York Times.

В материале издания отмечается, что планируемое Киевом крупномасштабное наступление на Херсон может грозить большими потерями для украинской армии. Для взятия города ВСУ потребуется большое количество тактических бригад и вооружения: так, ежедневно Киев расходует от 6000 до 8000 снарядов, однако для контрнаступления потребуется в три-четыре раза больше.

«Мы смотрим на Херсон как на следующую Эль-Фаллуджу. Будет много сумасшедших боев», — заявил Мальдонадо.

В 2004 году армия США штурмовала Эль-Фаллуджу. За два месяца американская армия потеряла огромное количество бойцов и техники, за что западные журналисты прозвали этот город «кладбищем американцев».

Ранее наемник из США заявил, что американским «солдатам удачи» не стоит недооценивать мощь российской армии и отправляться воевать на Украину, поскольку там они могут погибнуть или стать калеками. «Это не иракская армия. У русских есть поддержка с воздуха и превосходство в воздухе, вне сомнений», — подчеркнул собеседник издания CBS News.