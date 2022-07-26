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Лавров заявил об отсутствии ясности в статусе газовой турбины Siemens

Лавров заявил, что Запад не может прояснить статус газовой турбины Siemens
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии ясности в статусе газовой турбины Siemens для трубопровода «Северный поток». На переговорах с президентом Уганды Йовери Кагутой он указал, что Запад не может прояснить статус турбины, которую Канада после завершения ремонтных работ обязалась отправить в Россию, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сейчас раздувается история с турбинами Siemens, которые проходили регламентные работы в Канаде, которые Канада не захотела возвращать. Потом Siemens при поддержке германского правительства добился их возвращения, но нам никто не может внятно в документах объяснить, какой теперь статус, во-первых, этой турбины, и других турбин, которые должны проходить регламентные работы в Канаде», — заявил глава МИД РФ.

Он также отметил, что Европейский союз по политическим причинам тормозит запуск трубопровода «Северный поток-2», несмотря на его готовность. По словам российского министра, Европейская комиссия «задним числом приняла нормативы, которые до сих пор используются для торможения» запуска «этого важнейшего для европейской безопасности газопровода».

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Николай Чигасов
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