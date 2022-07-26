Европе предрекли появление аукционов по продаже сэкономленного газа

Замглавы ФНЭБ Гривач допустил проведение аукционов по продаже сэкономленного газа в Европе

В Европе могут изменить стандарты температуры в общественных зданиях для сокращения потребления газа, а также перейти на альтернативные виды топлива, например, на уголь и мазут, считает экономист, замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. В разговоре с «Лентой.ру» он допустил, что ЕС может обратиться к таким экзотическим мерам, как проведение аукционов по продаже сэкономленного газа.

Представители государств Европейского союза (ЕС) согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15 процентов, сообщает агентство DPA. План собираются утвердить на специальной встрече министров энергетики сообщества в Брюсселе во вторник, 26 июля, узнало агентство.

«Четкого и универсального плана пока нет, — сказал Гривач. — Страны-члены ЕС в случае принятия регулирования будут должны представить до конца сентября национальные планы по сокращению потребления. В общих чертах рекомендации даются вроде очевидных изменение стандартов температуры в общественных зданиях при отоплении или охлаждении».

Также, по словам экономиста, существует рекомендация по переводу потребителей на другие виды топлива, в том числе, уголь и мазут там, где это возможно. Но есть и более экзотичные меры.

«Например, это аукционы на продажу сэкономленного газа или солидарные действия в случае чрезвычайной ситуации. То есть, пока нормирования потребления еще нет, но все движется в эту сторону. Порядок перераспределения ресурсов между группами потребителей тоже устанавливается на национальном уровне. Пока по крайней мере», — заключил Гривач.

20 июля Европейская комиссия (ЕК) предложила странам ЕС сократить потребление голубого топлива на 15 процентов до следующей весны.

План ЕК предполагает, что потребление топлива во всех странах будет снижено с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го. Также Комиссия может получить возможность после консультации с государствами объявить состояние «общей готовности», обязав их сократить расходование газа. Соответствующий сценарий возможен в случае серьезного дефицита или исключительно высокого спроса на газ.