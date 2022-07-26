Описаны три пакета мер экономии газа в Европе

Экономист Беляев назвал нормирование потребления способом экономии газа в Европе

В Европе будут применяться три пакета мер экономии газа: нормирование потребления для населения и, возможно, даже прямое ограничение, поощрение использования альтернативных источников энергии, сокращение затрат в непроизводственных и не социально значимых сферах, предположил экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. Эти меры он описал в разговоре с «Лентой.ру».

Представители государств Европейского союза (ЕС) согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15 процентов, сообщает агентство DPA. План собираются утвердить на специальной встрече министров энергетики сообщества в Брюсселе во вторник, 26 июля, узнало агентство.

Нормирование и запреты

«На первый выходят более жесткие способы регулирования, ведь речь идет о спасении экономики, — сказал Беляев. — Методы здесь будут делиться на три пакета, где первый — нормирование и ограничения, в частности, для потребительского сектора».

Экономист ожидает снижения стандартов и норм температуры в помещениях, подачи горячей воды, отопления и прочего. Он допустил, что возможно даже временное отключение определенных услуг.

Возможно, будут отключать подачу электроэнергии или какие-то другие энергозатратные услуги. Может, они будут производиться по определенным графикам и в определенных пропорциях Михаил Беляев экономист

Второй пакет, по словам Беляева, будет предполагать сокращение и прямые запреты на использование энергии в непроизводственных отраслях, а также в незначимых социально сферах.

«Это, прежде всего, потребление энергии световой рекламой, на вывесках, анонсах и прочем — в больших городах они потребляет достаточно существенные объемы энергии. Вероятно, кстати, и нормирование муниципального потребления, то есть, освещения улиц», — добавил аналитик.

Поощрение экономии

Другим методом борьбы за сокращение потребления экономист считает введение повышенных двухфазных тарифов.

«Например, если энергия потребляется в рамках определенных нормативов, она оплачивается по одному тарифу. Если норматив превышен, то и цена растет. Речь тут и об освещении, и обо всем остальном. Также возможно поощрение и субсидирование перехода на альтернативные источники энергии, вроде ветровой или солнечной. На Западе, кстати, местами это уже и так практикуется», — напомнил аналитик.

По словам Беляева, в ряде западных стран много небольших поселков и городков, которые находятся в горной или другой труднодоступной местности. Проведение традиционных линий электропередач туда осложнено, потому и дешевле, и экологичнее оказывается использование альтернативных источников.

Это и ветровые генераторы, и солнечные, и приливные электростанции. Для многих поселений это, действительно, самый удобный способ Михаил Беляев экономист

Единственной сферой, сократить использование ресурсов в которой будет крайне сложно, аналитик считает отрасли, где газ и нефть используются не в качестве энергетических источников, а в качестве сырья.

«Это нефтехимия, газохимия. Впрочем, и там можно вводить разные технологически усовершенствования, следить за рациональным использованием. Словом, работа многоплановая, — считает Беляев. — Сказать, что Европе удастся довести потребление газа до нуля, будет уже утопией. Но сократить его на 10-15 процентов в ближайшей перспективе возможно, хоть задача и непростая».

20 июля Европейская комиссия (ЕК) предложила странам ЕС сократить потребление голубого топлива на 15 процентов до следующей весны.

План ЕК предполагает, что потребление топлива во всех странах будет снижено с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го. Также Комиссия может получить возможность после консультации с государствами объявить состояние «общей готовности», обязав их сократить расходование газа. Соответствующий сценарий возможен в случае серьезного дефицита или исключительно высокого спроса на газ.