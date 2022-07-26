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В Госдуме предложили разрывать дипотношения со странами — спонсорами терроризма

СРЗП предложила разрывать дипотношения с государствами — спонсорами терроризма

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Депутаты фракции партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) предложили законопроект, согласно которому предлагается разрывать или приостанавливать дипломатические отношения России со странами, признанными террористическими государствами. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, в законопроекте уточняется, что страны, поставляющие в террористическое государство продукцию военного назначения, признаются государствами — спонсорами терроризма.

Также депутаты Госдумы предложили конфисковать имущество, принадлежащее гражданам государства, которое признано ответственным за терроризм (террористическим государством).

Ранее депутаты фракции партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесли в Госдуму законопроект о признании Украины террористическим государством, введя для этого в российское законодательство понятия «террористическое государство» и «государство — спонсор терроризма».

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Сергей Истомин
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