Австрия забрала у «Газпрома» подземное хранилище «Хайдах» и начнет заполнять его 1 августа

С 1 августа Австрия начнет самостоятельно заполнять подземное газовое хранилище (ПХГ) «Хайдах», ответственным техническим оператором выступит австрийская компания RAG Austria AG. Об этом со ссылкой на министерство по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий пишет ТАСС.

Ранее за поставки газа в «Хайдах» отвечал «Газпром», однако австрийские власти еще в начале июня предупредили об ответственности за отказ заполнять ПХГ. Канцлер Карл Нехаммер подчеркивал, что все юридические основания для этого готовы.

В ответ российская компания указала, что владеет только 11,11 процента в хранилище через свою «дочку», а управляет «Хайдахом» Федеральное сетевое агентство Германии. В итоге поставки газа в ПХГ так и не начались.

Глава Минэнерго Австрии Леоноре Гевесслер ранее отмечала, что хранилище является самым современным в Европе, нельзя допускать, чтобы оно систематически оставалось без газа.

Ранее стало известно, что страны ЕС договорились об ограничении потребления газа на 15 процентов для прохождения предстоящего зимнего периода. При этом принятое соглашение отличается от предложения Еврокомиссии, в том число оно предполагает исключения для ряда стран. В частности, добиться для себя сокращения потребления не на 15 процентов, а на 7 процентов, смогли Испания и Португалия.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон объявила, что соглашение позволяет ЕС обеспечить себя газом на зиму 2022-2023 годов даже при условии, что Россия полностью остановит поставки газа. В свою очередь, министр промышленности и торговли председательствующей в Совете ЕС Чехии Йозеф Сикела подчеркнул, что решение демонстрирует устойчивость объединения к попыткам России разделить его с помощью использования газа в качестве оружия.