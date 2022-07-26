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Обновление Windows 11 сломало меню «Пуск»

BleepingComputer: Microsoft признала ошибку с меню «Пуск» и отменила обновления Windows 11

Фото: Shutterstock

Компания Microsoft отменила серию июньских обновлений, которые могли сломать меню «Пуск». Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Как стало известно журналистам, Microsoft признала наличие ошибок в июньских обновлениях. Так, апдейт KB5014668 и более поздние версии могли нарушить работу меню «Пуск». «После выхода апдейтов мы получили сообщения о том, что на небольшом количестве устройств не удается открыть данный элемент системы», — отметили инженеры корпорации.

В компании отметили, что обновления с ошибкой были выпущены после 23 июня 2022 года. Специалисты корпорации удалили проблемные апдейты с помощью технологии отката известных проблем (KIR), которая позволяет отменить развертывание апдейтов с ошибками, не связанных с безопасностью ОС.

Как правило, запущенные с помощью KIR исправления достигают компьютеры пользователей за сутки. Обновление можно ускорить, если перезагрузить устройство. На корпоративных ПК устранить проблему сложнее — для этого необходимо участие системных администраторов.

В начале июля стало известно, что пользователи Windows 11 пожаловались на актуальное обновление для ОС. Владельцы ПК не смогли установить апдейт KB5014668 из-за возникшей ошибки.

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Андрей Ставицкий
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