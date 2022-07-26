Институт Роскосмоса заявил, что массового суборбитального туризма пока ждать не стоит

В России оценили вероятность появления массового суборбитального туризма. Как отметили в пресс-службе головного экономического научно-исследовательского института Роскосмоса — «Организации "Агат"», пока этого ждать не стоит, передает ТАСС.

«На текущем уровне развития технологий массовая реализация таких услуг не ожидается, но по мере развития обеспечивающих технологий суборбитального полета стоимость несомненно будет снижаться», — уточнили в организации.

Там добавили, что суборбитальный и космический туризм сопоставим с предметом роскоши. Например, они не доступны среднестатистическому жителю Швецарии, как и подготовка и восхождение на Эверест. Стоимость полета станет подъемной для человека со средними доходами, когда ракеты из экзотики превратятся в средство общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что американцы The Chainsmokers станут первой группой, выступившей в космосе. Дуэт Эндрю Таггарта и Алекса Полла выступит в космосе в 2024 году. Музыканты уже подписали контракт и примут участие в одном из первых рейсов компании World View, занимающейся космическим туризмом.