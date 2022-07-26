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Купленный за бесценок сундук оказался брендовой вещью за 440 тысяч рублей

Daily Express: старый сундук оказался ценной антикварной вещью за тысячи фунтов стерлингов

Фото: Gesundheits

Битый сундук, 38 лет назад купленный за бесценок в магазине безделушек, оказался дорогой брендовой вещью. Об этом сообщает Daily Express.

Жительница пригорода Лондона Мелисса много лет хранила в старом сундуке Louis Vuitton постельное белье. По ее словам, отец купил его в 1984 году за 12 фунтов стерлингов (около 900 рублей по современному курсу — прим. «Ленты.ру») и сразу отдал дочери, которая начинала самостоятельную жизнь и обставляла свою первую квартиру. Мелисса не задумывалась о ценности вещицы, пока не заметила, что бренд Louis Vuitton все чаще упоминается в антикварных телешоу. «Именно тогда я поняла, что сундук может быть ценным», — говорит она.

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В 2021 году британка привезла сундук на съемки телевизионной программы Antiques Roadshow и узнала, что его стоимость оценивается в шесть тысяч фунтов стерлингов (около 440 тысяч рублей). Судя по серийному номеру, он поступил в продажу между 1909 и 1914 годами.

Мелисса утверждает, что намерена продать ценный сундук, чтобы его не испортили ее кошки.

Antiques Roadshow — телевизионная программа канала «Би-би-си», в которой жители Великобритании приносят антиквариат оценщикам, чтобы узнать его реальную стоимость.

Ранее сообщалось, что десятилетиями пылившаяся на кухне ваза оказалась редким предметом искусства. Вазу заметил эксперт по антиквариату и, связавшись с представителями аукционного дома, продал ее более чем за миллион фунтов стерлингов.

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Алиса Удовик
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