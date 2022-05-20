Десятилетиями пылившуюся на кухне вазу продали за 93 миллиона рублей

Daily Mail: в Великобритании вазу с трещиной продали на аукционе за 93 миллиона рублей

Редчайшая китайская ваза XVIII века десятилетиями пылилась на кухне в доме семьи из графства Мидлендс, Великобритания, и была продана на аукционе за 1,2 миллиона фунтов (93,2 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Покрытую голубой глазурью с золотом и серебром 60-сантиметровую вазу купил в 1980 году покойный отец хозяина дома, который был хирургом. Тогда ваза просто понравилась мужчине. Семья ничего не знала о ценности предмета и хранила его на кухне.

Вазу с трещиной на горлышке, украшенную изображениями журавлей и летучих мышей, заметил эксперт по антиквариату Марк Ньюстед, когда пришел в гости к семье. После этого ее переместили в более безопасное место в гостиной. Через много лет этот же эксперт заметил на основании вазы печать шестого маньчжурского правителя империи Цин Айсиньгьоро Хунли. Он заявил, что, по всей видимости, ваза украшала залы императорского дворца в середине XVIII века.

Владелец связался с представителями аукционного дома Dreweatts в городе Ньюбери, графство Беркшир. Эксперты оценили предмет искусства в 100-150 тысяч фунтов стерлингов (7,8-11,8 миллиона рублей), но интерес со стороны богатых китайцев, желающих выкупить объект исторического наследия, был так велик, что ваза ушла с молотка за 1,2 миллиона фунтов стерлингов (93,2 миллиона рублей). Учитывая дополнительные сборы, анонимный покупатель заплатил 1,4 миллиона фунтов стерлингов (109 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что китайская ваза, более 25 лет пылившаяся на шкафу в доме пенсионерки из английского графства Чешир, была выставлена на аукцион и ушла с молотка за 55,5 тысячи фунтов (4,3 миллиона рублей). Пенсионерка даже не планировала показывать вазу эксперту, так как на ней были скол размером пять на восемь сантиметров и 27-сантиметровая трещина.