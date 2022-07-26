Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В Белоруссии начали испытания модернизированного Т-72Б

Госкомвоенпром Белоруссии сообщил о начале испытаний модернизированного танка Т-72Б

Фото: Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь

Белорусское предприятие «140 ремонтный завод» выполняет работу по модернизации танка Т-72Б. Испытания модернизированной машины начали в середине июля. Об этом сообщил Государственный военно-промышленный комитет (Госкомвоенпром).

Отмечается, что в рамках опытно-конструкторской работы «Модернизация танка Т-72Б», которую выполняют по заказу бронетанкового управления Министерства обороны Белоруссии, предприятие разработало рабочую конструкторскую документацию и опытный образец танка.

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022

В ходе испытаний, которые совместили с подготовкой к конкурсу «Танковый биатлон», экипажи оценивают технические и эксплуатационные показатели модернизированного танка.

Танк получил встроенную динамическую защиту, которой прикрыли башню, лобовую часть корпуса и бортовые экраны. В корме модернизированного Т-72Б установили решетчатые экраны. Также танк получил прицел «Сосна-У».

Ранее в июле сообщалось, что российские боевые машины поддержки танков «Терминатор» показали высокую боевую устойчивость в ходе специальной военной операции России на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Путин оценил последствия санкций для сферы авиаперевозок в России
В Белоруссии начали испытания модернизированного Т-72Б
Раскрыт смысл народного названия исторического квартала на западе Москвы
В США одобрили продажу Японии ракет класса «воздух-воздух»
Стало известно о многочисленных проблемах ВСУ
Байден назвал сроки возвращения к полноценной работе после COVID-19
Кадыров высмеял форум свободных народов России
Глава Bellator высказался о целях Федора Емельяненко
США продолжат искать пути увеличить экспорт зерна с Украины наземными маршрутами
Зеленский объявил о новых кадровых решениях в украинской разведке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.