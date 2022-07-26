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Доказано происхождение редкого минерала тридимита на Марсе

Earth and Planetary Science Letters: исследовано происхождение тридимита на Марсе

Фото: sciencedirect.com

Сотрудники НАСА в совместной работе с учеными из Калифорнийского технологического института доказали происхождение тридимита на Марсе. По их мнению, этот редкий минерал образовался в результате вулканической деятельности. Выводы работы описаны в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Впервые обнаружить тридимит на Марсе удалось в 2016 году с помощью аппарата Curiosity. Марсоход заметил минерал в кратере Гейл, который раньше был озером. Соединение представляет собой высокотемпературную форму кварца с небольшим давлением.

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Специалисты исследовали имеющуюся информацию по местонахождению земного тридимита, а также вулканическую активность Марса и отложения в кратере Гейл. После чего ученые выявили, что из-за длительного нахождения магмы в камере вулкана она частично охлаждалась. Это и послужило формированию тридимита, который был выброшен на поверхность планеты после извержения.

В июле 2022 года сотрудники из Университета Кертина смогли выявить точное место происхождения старейшего марсианского метеорита Northwest Africa 7034, который также называют «Черная красавица».

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Елена Апазиди
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