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Трамп заявил о постоянном унижении США на мировой арене

Трамп: США стоят на коленях и терпят на мировой арене одно историческое унижение за другим

Кадр: America First Policy Institute / YouTube

США стоят на коленях и терпят на мировой арене одно историческое унижение за другим. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп, выступая на форуме America First Policy Institute в Вашингтоне.

Он объяснил, что при нем Вашингтон был лидером в вопросе энергетических ресурсов, а цены на бензин и инфляция были низкими и США уважали. Теперь же, указал он, США умоляют другие страны об энергоресурсах, инфляция и цены на топливо рекордно высокие, а миллионы мигрантов вторгаются в страну из-за неукрепленных границ.

«Страна очень быстро движется в ад», — посетовал Трамп.

Ранее Трамп обвинил нынешнего главу государства Джо Байдена в том, что тот превратил США в «нищую страну». Он напомнил, что Америка «преклоняет колено только перед богом, и ни перед кем более».

15 июля Трамп сообщил, что принял решение относительно участия в президентских выборах 2024 года. Политик рассказал, что пока раздумывает, когда объявить о нем — до или после осенних промежуточных выборов в конгресс, но выразил уверенность в победе в случае участия в избирательной гонке.

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Марина Совина
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