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Названы самые прозрачные и закрытые ведомства России

Счетная палата назвала Росавтодор, Росреестр и Росстат самыми открытыми ведомствами

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Росавтодор, Росреестр и Росстат оказались лидерами рейтинга по открытости федеральных органов исполнительной власти, говорится в докладе «Открытость государства в России-2022» Счетной палаты.

Также среди самых прозрачных ведомств названы Минцифры, Росалкогольрегулирование, Россельхознадзор, Росаккредитация, Росводресурсы и Рослесхоз. Последние места заняли Росморречфлот, Федеральная пробирная палата, ФСБ, ФСО, Главное управление специальных программ президента и СВР, так как они самые закрытые. Уровень открытости ухудшился у Министерства финансов, Казначейства, Министерства здравоохранения и Министерства строительства.

При составлении рейтинга Счетная палата оценивала объем и качество предоставления информации на сайтах ведомств, реагирование на информационные запросы граждан и журналистов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий засекретить данные о золотовалютных резервах страны. В июне Минфин частично засекретил данные по бюджетной отчетности, скрыв часть информации из-за рисков новых санкций.

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Платон Щукин
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