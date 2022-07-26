Хакеры начали подглядывать за пользователями в виртуальной реальности

VentureBeat: хакеры получили возможность шпионить за жертвами в виртуальной реальности

Описан способ раскрытия информации пользователей с помощью технологии виртуальной реальности. Об этом сообщает издание VentureBeat.

Журналисты сослались на исследование ReasonLabs, специалисты которого рассказали о новом методе кражи данных. Вредоносное ПО под названием Big Brother («Большой Брат») дает хакерам возможность подглядывать за жертвами с помощью технологии виртуальной реальности (VR). Похищение конфиденциальной информации начинается с установки на компьютер пользователя специальной программы.

Сообщается, что атака осуществляется каждый раз, когда пользователь активирует гарнитуру виртуальной реальности. ПО может детально записывать экран жертвы, а затем передавать полученные данные операторам с помощью разблокированного TCP-порта. Специалисты отметили, что обладатель VR-устройства может и не подозревать, что за ним шпионят.

По словам журналистов, Big Brother может позволить злоумышленникам организовывать атаки нового типа. Авторы отметили, что VR-гарнитуры распространены среди геймеров, но постепенно технологии виртуальной реальности становятся востребованными в профессиональной среде. В этом случае хакеры смогут заниматься промышленным шпионажем и похищать ценную информацию, с которой в VR-пространстве работают аналитики или инженеры.

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