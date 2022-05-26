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Предсказано исчезновение смартфонов в будущем

В Nokia заявили, что к 2030 году человечество начнет отказываться от смартфонов

Фото: Tullio M. Puglia / Getty Images

Топ-менеджеры Nokia предсказали появление сетей 6G к 2030 году. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк заявил, что сети шестого поколения появятся на коммерческом рынке к 2030 году. Также предприниматель заметил, что в недалеком будущем смартфон «перестанет быть самым распространенным интерфейсом».

Лундмарк предположил, что к концу десятилетия человечество начнет отказываться от обычных телефонов в пользу более удобных и современных устройств. К ним глава Nokia отнес умные очки и прочие девайсы, которые пользователи будут носить на лице. «Многие из этих вещей будут встроены непосредственно в наши тела», — заявил Лундмарк. Также топ-менеджер корпорации предсказал, что к 2030 году появится технология создания цифровых двойников, что потребует «огромных вычислительных ресурсов».

Выступая на той же сессии, финансовый директор Google Рут Порат заявила, что технологии дополненной реальности позволят решить множество бытовых проблем. «Ожидаем распространение умных очков и, например, возможность переводить текст на экране очков», — заметила Порат.

В середине мая Google показала прототип очков дополненной реальности с функцией перевода голоса в текст. В компании объяснили, что представленный продукт позволяет общаться людям из разных частей света, устраняя языковой барьер.

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Андрей Ставицкий
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