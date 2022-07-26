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В Алтайском крае пройдет межрегиональный фестиваль национальных культур

В Алтайском крае пройдет межрегиональный фестиваль национальных культур «Вастома Ялгат»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Администрация Залесовского муниципального округа Алтайского края

В селе Борисово Залесовского муниципального округа Алтайского края 30 июля пройдет IV межрегиональный фестиваль национальных культур «Вастома Ялгат» («Встреча друзей»). Об этом сообщили в отделе по спорту, туризму и делам молодежи администрации Залесовского муниципального округа, передает «Катунь 24.»

На празднике выступят более 25 творческих коллективов. Среди них — татарский ансамбль «Чак-Чак» и мордовский фольклорный ансамбль «Ялгам» из Кемеровской области, фольклорный ансамбль «Томчанка» и солист-балалаечник Сергей Григоренко из Новосибирской области, а также исполнители и коллективы Алтайского края из Заринского, Кытмановского, Шипуновского, Романовского, Тальменского, Змеиногорского районов, городов Заринск и Барнаул, и Залесовского округа.

Гостей фестиваля также ждет выставка-презентация народных промыслов и ремесел, мастер-классы и экскурсии по избе-усадьбе «Мордовское подворье». Для детей организованы аттракционы.

Организаторы также предупредили, что в Борисово нет сотовой связи и интернета, в связи с чем приглашают «максимально настроиться на отдых от гаджетов».

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 30 июля пройдет музыкальный фестиваль «Великая Русь». Мероприятие проведут возле собора Александра Невского. Для гостей и жителей города подготовлена специальная программа с пиротехническим шоу и архитектурной подсветкой храма.

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Сергей Истомин
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