В Нижнем Новгороде пройдет музыкальный фестиваль

Музыкальный фестиваль «Великая Русь» пройдет 30 июля близ собора Александра Невского

Музыкальный фестиваль «Великая Русь» проведут близ собора Александра Невского в Нижнем Новгороде 30 июля. Как уточняет портал «Нижний 800», организаторы мероприятия подготовили для гостей и жителей города специальную программу, сопровождаемую пиротехническими эффектами и архитектурной подсветкой храма.

Отмечается, что мероприятие будет посвящено культурным и историческим особенностям России, а также ее героям.

Принимать участие в фестивале будут муниципальный камерный хор «Нижний Новгород», Большой Архиерейский хор Нижегородской Епархии, оркестр Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А. С. Пушкина и приглашённые музыканты ведущих московских симфонических оркестров, а также дирижер Государственного академического Большого театра России Алексей Богорад и солисты Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А. С. Пушкина. В их исполнении прозвучат не только произведения великих русских композиторов XIX — XX веков, но и народные песни.

Рассказывая о проведении фестиваля в прошлом году, исполняющий обязанности заместителя губернатора Олег Беркович указал, что данное мероприятие стало одним из главных украшений празднования 800-летия города. «Классическая музыка, световые эффекты и архитектурная подсветка гармонично дополняют друг друга и помогают почувствовать всю силу русского искусства», — заявил он.

Портал «Нижний 800» указывает, что билеты на сидячие места можно приобрести заранее. По данным портала, все собранные средства будут переданы на благотворительность. Вход на стоячие места свободный.