Украинских пилотов научат управлять F-15 и F-16

ВВС Украины заявили, что США научат киевских пилотов управлять F-15 и F-16 в 2023 году

Американские военные будут учить украинских пилотов управлять истребителями НАТО F-15 и F-16, начиная с 2023 года. Об этом сообщил спикер командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат, пишет РИА Новости.

По словам офицера, пока Киев не располагает точной информацией насчет подготовки пилотов, но сейчас их никто не тренирует. При этом он подчеркнул, что уже на следующий год США выделят для этих целей около 100 миллионов долларов.

«Возможно, это произойдет раньше», — рассказал Игнат.

Он добавил, что факт готовности Вашингтона тренировать летчиков свидетельствует о серьезных намерениях помочь Киеву, а также возможности в будущем поставить эти самолеты для нужд украинских ВВС.

Ранее в США отвергли передачу Украине военных самолетов и отметили, что не тренируют украинских пилотов. В Пентагоне объяснили, что Воздушные силы Украины (ВСУ) используют самолеты «МиГ» и «Сухой», а в США «нет ни тех, ни других». При этом военные признали, что помогают Киеву «определенными запчастями и иным оборудованием для того, чтобы поддержать существующий авиапарк».

Несмотря на это, накануне, 25 июля стало известно, что Министерство обороны Украины начнет дооборудование военных аэропортов, чтобы они могли принимать и обслуживать истребители F-16.