Украинские аэродромы смогут принимать американские истребители F-16

В Минобороны Украины заявили, что аэродромы в стране смогут принимать истребители F-16

Аэродромы Украины смогут принимать американские истребители F-16 после дооборудования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны страны Алексея Резникова.

«У нас есть шанс, что наши летчики начнут овладевать уже современным поколением самолетов. А какие это будут самолеты... Все мечтают о F-16, но будет небольшая проблема с аэродромами. Мы провели консультации с инженерными специалистами, можно будет кое-что переоборудовать на аэродромах, и, думаю, мы сможем принимать и самолеты такого класса», — заявил глава украинского Минобороны.

Ранее в США отвергли передачу Украине военных самолетов и отметили, что не тренируют украинских пилотов. В Пентагоне объяснили это тем, что Воздушные силы Украины используют самолеты конструкции МиГ и «Сухой», а в США «нет ни тех, ни других». Однако в Вашингтоне заметили, что помогают Киеву «определенными запчастями и иным оборудованием для того, чтобы поддержать существующий авиапарк».