Захарова прокомментировала прерванную во время дебатов речь Трасс

Захарова назвала речь главы МИД Великобритании Трасс во время дебатов глупостью

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прерванную во время дебатов речь министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Об этом она написала в своем Telegram.

Как заявила Захарова, утром она с коллегой обсуждала «чудовищный бред о России», который говорят кандидаты на пост премьер-министра Великобритании. «Спорили о том, новаторство это или английская традиция. И вот на тебе — ведущая этого жуткого действа упала в обморок после очередной умопомрачительной глупости Лиз Трасс. Лучшей кульминации не мог придумать ни один режиссер», — заключила она.

В ходе дебатов на пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Трасс говорила о президенте России Владимире Путине. В этот момент за кадром послышался грохот. Трасс замешкалась, в испуге поднесла руки ко рту, а потом нерешительно вышла из кадра. Затем появилась заставка шоу.