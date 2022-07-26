Захарова прокомментировала прерванную во время дебатов речь Трасс
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прерванную во время дебатов речь министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Об этом она написала в своем Telegram.
Как заявила Захарова, утром она с коллегой обсуждала «чудовищный бред о России», который говорят кандидаты на пост премьер-министра Великобритании. «Спорили о том, новаторство это или английская традиция. И вот на тебе — ведущая этого жуткого действа упала в обморок после очередной умопомрачительной глупости Лиз Трасс. Лучшей кульминации не мог придумать ни один режиссер», — заключила она.
В ходе дебатов на пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Трасс говорила о президенте России Владимире Путине. В этот момент за кадром послышался грохот. Трасс замешкалась, в испуге поднесла руки ко рту, а потом нерешительно вышла из кадра. Затем появилась заставка шоу.