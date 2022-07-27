Вернувшийся на родину российский игрок НХЛ высказался о призыве в армию

Хоккеист «Тампы-Бэй Лайтнинг» Амир Мифтахов заявил, что удивился призыву Федотова в армию

Вернувшийся в Россию для выступления за казанский «Ак Барс» вратарь системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Амир Мифтахов высказался о призыве в армию. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен заявил, что удивился тому, что хоккеиста Ивана Федотова заставили проходить службу. Он подчеркнул, что окончил колледж и бакалавриат университета, а теперь поступает в магистратуру, что дает ему отсрочку. «Что бы я почувствовал, если бы ко мне пришли завтра с повесткой? Что тут скажешь, это закон нашей родины, — добавил игрок.

Голкипер является воспитанником «Ак Барса». В 2020 году он был выбран на драфте «Тампой» и следующий сезон провел в фарм-клубе команды.

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерс».