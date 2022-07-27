Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Многодетный отец-насильник из Гатчины сбежал из суда

Заподозренный в насилии над дочерью Андрей Бовт из Гатчины сбежал из здания суда

Фото: 47news

Многодетный отец Андрей Бовт, которого заподозрили в насилии над дочерью, сбежал из-под надзора санитаров из здания суда в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, Бовт днем 27 июля отпросился в туалет. Туда его сопровождали двое санитаров, но подозреваемому удалось сбежать. На поиски мужчины были ориентированы сотрудники ОМВД Гатчинского района и дорожной полиции. Судебное заседание с его участием пришлось отложить.

Ранее были раскрыты подробности о многодетной семье под Гатчиной: владельцем дома, в котором обнаружили склад оружия, оказался 46-летний уроженец Санкт-Петербурга Андрей Бовт. Мужчина проживал с двоюродной сестрой Светланой, которая приходится матерью всем восьми детям, находившимся в доме. Кроме оружия, в доме было обнаружено множество икон. По словам соседа семьи Ивана, во дворе дома стоит крест. Другие соседи назвали семью «очень набожной» и рассказали, что они регулярно ходят в церковь.

Правоохранительные органы заинтересовались этой семьей после того, как полиции сообщили, что 46-летний глава многодетной семьи систематически подвергает сексуальному насилию одну из дочерей. В ходе визита полиции обнаружилось и оружие. Силовикам хозяин дома представился как полковник ГРУ, однако в дальнейшем отказался с ними разговаривать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о боях за Углегорскую ТЭС в Светлодарске
Баскетболистка Грайнер объяснила попадание наркотика в багаж
Руку сотрудницы московской хинкальной закрутило в тестомес
Бывший автоинспектор пойдет под суд за продажу водительских прав нарушителям
Главреду The Insider пригрозили штрафом за дискредитацию армии
Описано аномальное поведение Китая на газовом рынке
НАСА нашло на Луне пещеры с комфортной для жизни температурой
Россиянам назвали неочевидные причины кожного зуда
Еще один мирный житель погиб под украинским обстрелом в Ясиноватой
Кит выпрыгнул из воды и приземлился на катер
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.