Многодетный отец-насильник из Гатчины сбежал из суда

Заподозренный в насилии над дочерью Андрей Бовт из Гатчины сбежал из здания суда

Многодетный отец Андрей Бовт, которого заподозрили в насилии над дочерью, сбежал из-под надзора санитаров из здания суда в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, Бовт днем 27 июля отпросился в туалет. Туда его сопровождали двое санитаров, но подозреваемому удалось сбежать. На поиски мужчины были ориентированы сотрудники ОМВД Гатчинского района и дорожной полиции. Судебное заседание с его участием пришлось отложить.

Ранее были раскрыты подробности о многодетной семье под Гатчиной: владельцем дома, в котором обнаружили склад оружия, оказался 46-летний уроженец Санкт-Петербурга Андрей Бовт. Мужчина проживал с двоюродной сестрой Светланой, которая приходится матерью всем восьми детям, находившимся в доме. Кроме оружия, в доме было обнаружено множество икон. По словам соседа семьи Ивана, во дворе дома стоит крест. Другие соседи назвали семью «очень набожной» и рассказали, что они регулярно ходят в церковь.

Правоохранительные органы заинтересовались этой семьей после того, как полиции сообщили, что 46-летний глава многодетной семьи систематически подвергает сексуальному насилию одну из дочерей. В ходе визита полиции обнаружилось и оружие. Силовикам хозяин дома представился как полковник ГРУ, однако в дальнейшем отказался с ними разговаривать.