Ранившего четырех соседей по палате пациента отправили в СИЗО

В Петербурге ранившего ножом четырех соседей по палате пациента отправили в СИЗО

В Санкт-Петербурге пациента городской больницы №33 Виктора Телицина, ранившего ножом соседей по палате, отправили в СИЗО. Об этом в среду, 27 июля, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов городов.

Мужчина будет находиться под арестом до 25 сентября 2022 года.

По данным следствия, утром 25 июля житель поселка Металлострой, находясь в стационаре города Колпино с обострением панкреатита, достал нож и напал на четырех пациентов.

Медперсонал сдерживал обвиняемого до прибытия Росгвардии. 26 июля ему предъявили обвинение по статье о покушении на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений.

25 июля сообщалось, что фигурант ранее был был неоднократно судим. Известно, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.