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В российской больнице психически нездоровый пациент устроил резню в палате

В Колпино психически нездоровый пациент больницы напал с ножом на соседей по палате

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Санкт-Петербурге психически нездоровый пациент городской больницы № 33 напал на соседей по палате. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, утром 25 июля житель поселка Металлострой, находясь в стационаре города Колпино с обострением панкреатита, достал нож и порезал четверых соседей. Известно, что оружие он взял с собой при поступлении.

Фигурант состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае 61-летний россиянин устроил массовую резню в правлении садового товарищества (СНТ).

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Екатерина Власова
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