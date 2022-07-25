В российской больнице психически нездоровый пациент устроил резню в палате

В Колпино психически нездоровый пациент больницы напал с ножом на соседей по палате

В Санкт-Петербурге психически нездоровый пациент городской больницы № 33 напал на соседей по палате. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, утром 25 июля житель поселка Металлострой, находясь в стационаре города Колпино с обострением панкреатита, достал нож и порезал четверых соседей. Известно, что оружие он взял с собой при поступлении.

Фигурант состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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