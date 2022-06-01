Недовольный счетом за воду российский садовод устроил массовую резню в СНТ

В Краснодарском крае россиянин с ножом и гарпуном напал на правление СНТ за счет на воду

В Краснодарском крае 61-летний россиянин устроил массовую резню в правлении садового товарищества (СНТ). Об этом в среду, 1 июня, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, подозреваемый приехал на велосипеде к правлению, чтобы выяснить причину высоких счетов за воду. Беседа сразу переросла в конфликт с юристом СНТ. Садовод выхватил нож и нанес им несколько колющих ударов в шею оппонента, а затем атаковал двух других сотрудниц правления, одна также получила удар ножом, вторую пожилой мужчина поразил стрелой из гарпуна.

Юрист скончался на месте, двух пострадавших женщин госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. Подозреваемый был схвачен полицейскими, решается вопрос о возбуждении уголовного дела об убийстве и покушении на убийство двух лиц. В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения на время расследования.

24 мая сообщалось, что в Кургане местного жителя осудили на 18 лет и три месяца за убийство сожительницы и пожилого россиянина.