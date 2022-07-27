Россиянкам рассказали о влиянии танцев живота на женское здоровье

Гинеколог Елена Коллерова: восточные танцы полезны для женщины после рождения ребенка

Восточные танцы могут помочь женскому организму восстановиться после родов, заявили акушер-гинеколог с 35-летним стажем Елена Коллерова и акушер-гинеколог, руководитель экспертного центра женского здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова. В беседе с «Лентой.ру» они подробно рассказали россиянкам о влиянии танцев живота на здоровье.

Коллерова отметила, что восточные танцы нельзя считать панацеей, но точно можно сказать, что они благотворно влияют на женское здоровье, если нет противопоказаний к занятиям ими.

«Особенно восточные танцы полезны после рождения ребенка — восстановление происходит быстрее, — объяснила врач. — Приступить к занятиям можно уже спустя шесть недель, если роды не были тяжелыми и у женщины нет гинекологических проблем: маточных кровотечений, грыжи брюшной стенки и других».

Танцы противопоказаны сразу после кесарева сечения, выскабливания и хирургических вмешательств в родовой процесс

Елена Коллерова акушер-гинеколог

Акушер-гинеколог Селихова добавила, что танцы живота благоприятно воздействуют на органы брюшной полости, область тазобедренных и коленных суставов. Помимо этого, по ее мнению, восточные танцы положительно влияют на шейно-грудной отдел позвоночника, плечевой пояс и руки.

Во время танца задействуются все группы мышц, даже те, которые не участвуют в обычных движениях. Укрепляются мышцы, улучшается эластичность и подвижность суставно-связочного аппарата, венозный отток, лимфоотток, а также иннервация всех органов брюшной полости Мария Селихова акушер-гинеколог

Спортивный врач Александра Пурига, семь лет руководившая танцевальной школой, не согласна с коллегами. В своем Telegram-канале она написала, что вопреки рекламным убеждениям, oriental dance (танец живота) негативно влияет не только на позвоночник, но и на здоровье малого таза у женщин.

«Широко посеянная мысль о том, что им лечат бесплодие и "спайки", не имеет научных подтверждений», — высказалась Пурига. Тем не менее она признала, что существуют доказательства того, что танец живота помогает при стрессовом недержание мочи.

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