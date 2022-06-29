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Гинеколог развеяла популярные мифы о менструации

Акушерка Любовь Климова рассказала, что менструальную боль терпеть нельзя

Фото: Shutterstock

Менструальную боль терпеть нельзя, рассказала «Ленте.ру» Любовь Климова, акушерка, эксперт в сфере подготовки к родам, специалист по половому воспитанию, автор книги для девочек «Все, что ты хотела узнать о переходном возрасте». В беседе с журналистом она развеяла и другие популярные мифы о менструации.

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«Сами по себе менструальные боли — естественное явление, — отмечает эксперт. — Но иногда они могут быть симптомом заболеваний органов малого таза. Если из-за болевых ощущений вы не можете заниматься повседневными делами, учиться и работать, необходимо обратиться к гинекологу».

Также, по словам гинеколога, многие женщины убеждены, что боль при менструациях пройдет после родов.

У большинства женщин действительно симптомы ослабевают после родов. Но далеко не у всех. Если сильная менструальная боль есть сейчас, зачем страдать от нее еще несколько лет и надеяться на то, что она пройдет?

Любовь Климова

Любовь Климова добавила, что многие девушки слышат в свой адрес фразы вроде «Если ты не можешь терпеть менструальную боль, как же ты собираешься рожать?!». «Чтобы родить ребенка, не требуется предварительная подготовка в виде ежемесячных страданий. Неправильно расценивать дисменорею как способ подготовки к родам или проверку на прочность», — поспорила с призывающими терпеть боль под этим предлогом врач.

Ранее Любовь Климова объяснила, как сделать менструацию безболезненной. По ее словам, справиться с болью помогают теплая грелка, мягкая физическая нагрузка (например, йога или растяжка), а также магний.

Что делать?


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Вера Владзиевская
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