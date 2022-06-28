Врач назвала способы сделать менструацию безболезненной

Акушерка Любовь Климова: от боли во время месячных могут спасти магний и грелка

Акушерка, автор книги для девочек «Все, что ты хотела узнать о переходном возрасте», эксперт в сфере подготовки к родам и специалист по половому воспитанию Любовь Климова назвала способы сделать менструацию безболезненной. О том, что нужно предпринять женщинам, чтобы легче пережить непростой период, она рассказала «Ленте.ру».

Врач обратила внимание на то, что болезненной менструацией (дисменореей) страдают, по разным оценкам, от 45 до 95 процентов девушек и женщин. Каждая десятая из них испытывает такую боль, что в это время не может посещать школу или работу. Любовь Климова отметила, что во время месячных могут спасти теплая грелка и добавки с магнием.

Магний, легкий спорт и тепло

«Облегчить состояние поможет дополнительный прием магния. Этот микроэлемент содержится в минеральной воде, орехах, тыквенных и льняных семечках, бананах, авокадо, шпинате и кураге, — говорит акушерка. — Также можно подобрать магний в виде таблеток. Лучше всего он работает в сочетании с витамином B6. Для компании еще будет полезен немолочный кальций, который содержится в миндале». Она также посоветовала во время месячных пить больше чистой воды: от двух до двух с половиной литров в день. Чай, лимонад и сок, считает она, не помогут.

По словам врача, во время менструации можно заниматься мягкой физической нагрузкой: гимнастикой, йогой, растяжкой, так как они помогают мышцам расслабиться за счет разогрева. Подойдет, считает Климова, и прогулка на свежем воздухе.

Тепло также способно унять боль, говорит Любовь Климова и советует положить на низ живота или между ног теплую грелку, предварительно обернув ее полотенцем. В период месячных лучше отказаться от обтягивающих джинсов, а выбирать свободную одежду, добавила эксперт.

Гинеколог напомнила также, что лучшими естественными опиатами являются эндорфины — гормоны радости. Поэтому она предложила смотреть любимые фильмы, слушать хорошую музыку или просто заниматься любимым делом.

Лекарственные методы

«Обезболивающее лекарственное средство — это, пожалуй, самый эффективный способ справиться с сильными спазмами. Было обнаружено, что нестероидные противовоспалительные препараты уменьшают менструальную боль, — говорит гинеколог. — Например, "Ибупрофен"». Врач добавила, что помогают снизить болевые ощущения и комбинированные гормональные контрацептивы, которые снижают выработку простагландинов, замедляя рост слизистой оболочки матки. Чтобы подобрать подходящий безопасный препарат, необходима консультация гинеколога, напомнила Климова.

«Как дополнительные средства к терапии или при нежелании принимать лекарства, можно рассмотреть альтернативные методы: высокочастотную чрескожную электрическую стимуляцию нервов (проводит физиотерапевт), акупунктуру», — резюмировала эксперт.

Ранее Любовь Климова ответила на вопрос, можно ли через поцелуи заразиться ВИЧ. Ответ врача был однозначным — нет! Так как в слюне содержатся микроэлементы, противостоящие передаче вируса.

Что делать?



