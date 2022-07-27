Пяти фигурантам дела о прослушке российских политиков дали до 7,5 года колонии

В Екатеринбурге вынесли приговор пятерым фигурантам дела о прослушке местных политиков

Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении пятерых фигурантов дела о незаконной прослушке чиновников и депутатов Екатеринбурга. Об этом в среду, 27 июля, сообщает Ura.Ru.

«Суд постановил приговорить Евгения Базанова к шести годам лишения свободы, Кирилла Казаченко — к шести годам, Данилу Рыкова — к 7,5 годам, Илью Шитикова — к пяти годам, Максима Шкуратова — к двум годам условно», — рассказали в суде.

По данным следствия, сообщники следили за местными политиками и бизнесменами. Как пишет издание 66.ru,

одной из жертв злоумышленников стал Илья Захаров, работавший в тот момент главой избиркома. Данил Рыков собирался продать запись его телефонных переговоров. Также среди потерпевших был спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин. Также членам группировки вменялось умышленное причинение вреда и организация поджогов.

Сообщников задержали 30 марта 2021 года. Это произошло после попытки побега одного из них за границу и спровоцировало массовые проверки фигурантов уголовного дела. После этого их поместили в СИЗО.