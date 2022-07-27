В АТОР прокомментировали сообщения о запрете выдачи шенгенских виз россиянам

В АТОР назвали сообщения о запретах выдачи шенгенских виз россиянам фейками

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что сообщения о грядущих запретах на выдачу шенгенских виз россиянам являются «фейками, повышающими градус напряженности». Информация об этом появилась на сайте организации.

По словам специалистов, сделанные официальными лицами и политиками Эстонии и Финляндии заявления о необходимости приостановить выдачу виз гражданам России единичны и не имеют «применения в прикладном плане».

«Речь идет об обсуждениях в СМИ и заявлениях отдельных политиков. В финском парламенте, по крайней мере, сейчас, не ведется подготовка никаких законопроектов, которые бы ограничивали визовый процесс в России. Никаких решений и документов не принималось ни в Финляндии, ни на уровне ЕС», — прокомментировали в ассоциации.

Кроме того, в АТОР обратили внимание, что вице-премьер Финляндии уже подтвердила продолжение выдачи виз отечественным туристам, подчеркнув, что вопрос о прекращении визового процесса должен быть согласован на уровне Евросоюза и стран Шенгенского соглашения, в связи с чем власти республики в настоящее время не планируют принимать подобных решений.

В заключение туроператоры напомнили, что помимо Финляндии, прием документов на визы в России ведут и другие европейские страны, среди которых Франция, Италия, Греция, Испания, Венгрия.

Ранее стало известно, что Финляндия стала в 10 раз чаще отказывать россиянам в выдаче шенгенских виз. По словам главы консульского отдела МИД Юсси Таннер, сейчас отклоняется примерно каждая восьмая заявка, поскольку основным пунктом назначения является «не Финляндия, а другая страна Шенгенской зоны».