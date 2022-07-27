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Поставки газа по «Северному потоку» снизились вдвое

Nord Stream AG: поставки газа по «Северному потоку» упали в два раза

Фото: Alexander Chizhenok / Shutterstock

Поставки российского газа по «Северному потоку» в Европу упали в два раза к уровню прошлого дня. Об этом свидетельствуют данные компании-оператора трубопровода Nord Stream AG.

Согласно сведениям, на фоне остановки работы еще одной газовой турбины с 10:00 до 11:00 мск произошло ранее анонсированное «Газпромом» сокращение прокачки. В этот период по трубопроводу было поставлено 1,3 миллиона кубометров, что ниже уровня прокачки во вторник, 26 июля. Поставки опустились более чем на 18 процентов от максимальной мощности до около 31 миллиона кубических метров в сутки.

О том, что поток газа по «Северному потоку» сократился до 20 процентов от проектной мощности, также сообщил немецкий газотранспортный оператор Gascade. Заявление основывалось на заявках на прокачку газа, фактический поток по магистрали был выше.

«С 08:00 27.07.2022 по "Северному потоку-1" в соответствии с номинациями транспортировано 1,28 миллиона кубических метров в час, или около 20 процентов от максимальной пропускной способности "Северного потока"», — говорилось в заявлении, которое основывалось на заявках на прокачку газа, фактический поток по магистрали был выше.

Ранее стало известно, что с 27 июля компания «Газпром» снизит поставки по трубопроводу «Северный поток». Причиной сокращения поставок стала остановка еще одного газоперекачивающего агрегата (ГПА) Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая». О намерении отключить турбину для регламентного ремонта энергетический гигант сообщал еще 25 июля.

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Варвара Кошечкина
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