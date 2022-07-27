Экстракт зеленого чая уменьшил воспаление кишечника

Current Developments in Nutrition: зеленый чай лечит синдром дырявого кишечника

Употребление экстракта зеленого чая с высоким содержанием катехинов в течение четырех недель улучшает здоровье желудочно-кишечного тракта, уменьшая воспаление и помогая лечить синдром дырявого кишечника. К такому выводу пришли ученые Университета штата Огайо, которые опубликовали статью в журнале Current Developments in Nutrition. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты провели рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое перекрестное исследование с участием 21 взрослого человека, страдающего метаболическим синдромом, и 19 здоровых людей того же возраста и пола. Добровольцы в течение 28 дней получали жевательные конфеты, которые содержали катехины в суточной дозе 890 миллиграммов (соответствует пяти чашкам зеленого чая), соблюдая диету с низким содержанием полифенолов — природных антиоксидантов, которые могли бы замаскировать эффект от катехинов.

У добровольцев отслеживали уровень сахара в крови натощак, инсулина и липидов до начала испытания, а также на 14-й и 28-й день исследования. Степень воспаления кишечника оценивали путем измерения содержания нейтрофильного кальпротектина и миелопероксидазы в образцах стула, собранных в последние три дня исследования. Результат сравнивался с эффектом от плацебо, когда испытуемые получали конфеты без катехинов.

Оказалось, что степень воспаления кишечника сильнее всего уменьшалась у людей, которые получали катехины. У них также снижался уровень сахара в крови натощак независимо от общего состояния здоровья. Таким образом, экстракт зеленого чая оказывает на кишечник противовоспалительное действие, а также может улучшить гликемический контроль, способствуя повышению чувствительности к инсулину.

При синдроме дырявого кишечника увеличивается проницаемость стенок кишечника, в результате чего бактерии и вырабатываемые ими токсичные соединения могут попадать в кровь, что приводит к слабовыраженному хроническому воспалению. Это может приводить к ожирению и резистентности к инсулину, что является преддиабетическим состоянием.