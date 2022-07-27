В Кремле прокомментировали встречу Путина с членами делегации Израиля

Песков заявил, что Путин не встретится с делегацией Израиля по ситуации с «Сохнут»

Президент Владимир Путин не планирует встречаться с членами израильской правительственной делегации, которая собирается прибыть в Москву для обсуждения ситуации вокруг работы еврейского агентства «Сохнут» в России. Так ТАСС прокомментировал ситуацию представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ожидается, что делегация из Израиля приедет в Москву в среду, 27 июля, по заданию премьер-министра Яира Лапида. Решение посетить российскую столицу приняли после того, как 21 июля Минюст РФ поручил Басманному суду Москвы ликвидировать агентство «Сохнут» без объяснения причин. Предварительное слушание по делу назначили на 28 июля.

Лапид поручил создать специальную комиссию для переговоров с Россией о продолжении деятельности организации и заявил, что закрытие агентства повлечет за собой политические последствия. После этого в израильских СМИ появилась информация о том, что Минюст может признать еще несколько еврейских организаций иноагентами.